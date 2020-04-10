 Аэропорт "Киев" сократил пассажиропоток в марте на 65%

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 78,1 тыс., на внутренних рейсах - 0,8 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в марте 2020 составило 1157 на прилет и вылет, что на 51,4% меньше аналогичного периода 2019 года. Из них международных рейсов - 952, внутренних - 205.

Наиболее популярные международные направления в феврале 2020 года - Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Таллинн (Эстония), Берлин (Германия), Рига (Латвия), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние - Запорожье, Кировоград, Днепропетровск.

За январь-март 2020 года международный аэропорт "Киев" обслужил 417,4 тыс. пассажиров, что на 34,6% меньше, чем в январе-марте 2019 года.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 412,6 тыс., на внутренних рейсах - 4,8 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-марте 2020 года составило 4793 на прилет и вылет, что на 28,1% меньше аналогичного периода 2019 года. Из них международных рейсов - 4100, внутренних - 693.

Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года - Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Таллинн (Эстония), Мемминген (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние - Запорожье, Одесса, Львов.