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 Рада назначила заседание для внесения изменений в госбюджет на понедельник, – распоряжение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва в понедельник, 13 апреля, в 14:00.

Как сообщает пресс-служба парламента, внеочередное заседание созвано по требованию президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

В повестке дня заседания в том числе законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", а также внесение изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней".

Также планируется рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за поджег сухостоя, о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины", об особенностях судебного производства на период карантина, о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, а также разблокировать подписание закона о рынке земли.

Отметим, в повестке дня отсутствует рассмотрение во втором чтении так называемого "антиКоломойского" законопроекта о регулировании банковской сферы.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188238
 
 
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