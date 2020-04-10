 ДТЭК Ахметова заявил о нехватке денег на зарплаты на самой прибыльной угольной компании

Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в настоящее время рассматриваем (возможность, – ред.) остановки крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тыс. чел., – "Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина – невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", – сказал гендиректор "ДТЭК Энерго".

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Как сообщалось, в посдение недели Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из Росиии и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, чего требовал холдинг Ахметова.

Согласно данным неаудированной отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

При этом прибыль "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил раскошную виллу во Франции за 200 млн евро.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.