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Все про:Ахметов (980) шахта (265) шахтеры (200) уголь (1348) ДТЭК (690)

 ДТЭК Ахметова заявил о нехватке денег на зарплаты на самой прибыльной угольной компании

Крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине "ДТЭК Энерго" рассматривает возможность приостановки работы крупнейшего и самого прибыльного угледобывающего предприятия холдинга – "ДТЭК Павлоградуголь".

Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в настоящее время рассматриваем (возможность, – ред.) остановки крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тыс. чел., – "Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина – невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", – сказал гендиректор "ДТЭК Энерго".

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Как сообщалось, в посдение недели Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из Росиии и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, чего требовал холдинг Ахметова.

Согласно данным неаудированной отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

При этом прибыль "ДТЭК Павлоградуголь"  в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил раскошную виллу во Франции за 200 млн евро.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188228
 
 
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 Топ комментарии
 
Нехай продасть віллу та виплатить зарплатню. А ні, то розбити імперію на лоти та продати на відкритих торгах, і з цих коштів погасити зарплатню. А решту - в бюджет.
Іншим монополістам буде прикладом не крутити яйця суспільству.
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Ета рыжая крыса тупо издевается. Миллиарды тратит на покупку самолетов и королевских замков за бугром, и ноет что предприятия не прибыльные. Кому ты вешаешь лапшу и зачем же ты сволочь их скупал? И вы еще ему отдаете АЕС которые он через год остановит
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Який бідний, нема грошей на зарплати, які лохи в це повірять мабуть зебарани
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нехай "відкриє краник" з офшорів....подушка ж є...
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Следует напомнить, что это самое прибыльное угольное объединение Украины, которое принесло ДТЕК несколько млрд!!! И теперь вдруг владельцу стало не выгодно платить шахтерам зарплаты! Это каким-же жадным нужно быть?????
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Нехай продасть віллу та виплатить зарплатню. А ні, то розбити імперію на лоти та продати на відкритих торгах, і з цих коштів погасити зарплатню. А решту - в бюджет.
Іншим монополістам буде прикладом не крутити яйця суспільству.
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Ета рыжая крыса тупо издевается. Миллиарды тратит на покупку самолетов и королевских замков за бугром, и ноет что предприятия не прибыльные. Кому ты вешаешь лапшу и зачем же ты сволочь их скупал? И вы еще ему отдаете АЕС которые он через год остановит
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Да что оно трындит, у долларового миллиардера нет денег на зарплату людям. И это при том что в 2019 эта компания получила чистую прибыль 2,5 миллиарда.
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но за то обезьяньему"Шахтьёру" зп в млн долларах в мес хватает
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Он настроил солнечных электростанций - а сейчас лето, нах ему этот уголь
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