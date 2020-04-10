[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.03 29.18
 Транспорт
  368  0
Все про:море (46) США (2679)

 США приостановили организацию морских круизов на сто дней

Лайнеры американских круизных компаний с 10 апреля в рамках сдерживания распространения коронавируса не смогут выходить в плавание как минимум до середины июля в соответствии с постановлением Центра по контролю и предотвращению заболеваний США.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. передает БизнесЦензор.

Центр постановил, что решение будет действительно в последующие сто дней, если только министерство здравоохранения США не отменит режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 или если сам Центр не внесет изменения в принятый документ.

Постановление Центра также касается передвижения всех круизных лайнеров в территориальных водах США, которое также приостанавливается на этот же срок.

Ранее команды нескольких круизных лайнеров, на борту которых были выявлены случаи заражения коронавирусом, испытывали сложности со швартовкой в портах разных стран. Среди них были и лайнеры американских круизных компаний.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188227
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Евросоюз Кабмин карантин коронавирус НБУ Новости компаний экспорт электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх