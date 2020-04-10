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 Украина закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа за 30 лет, – "Нафтогаз"

По состоянию на 7 апреля, в подземных хранилищах находилось более 15,8 млрд кубометров газа, что на 45% больше, чем год назад.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", это самые высокие запасы газа в хранилищах за последние 30 лет, передает БизнесЦензор.

По данным компании, в течение отопительного сезона 2019-2020 годов было использовано 5,98 млрд кубометров газа из ПХГ.

Рекордные остатки газа к концу отопительного сезона в "Нафтогазе" поясняют увеличением запасов на случай прекращения транзита российского газа в Европу.

"Значительные запасы усилили переговорную позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис", – отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Украина закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа за 30 лет, – Нафтогаз 01

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Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", Украина в марте 2020 года подняла из своих подземных хранилищ (ПХГ) 130,88 млн куб. м природного газа, а закачала 76,61 млн куб. м.

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд куб. м газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188224
 
 
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