 На счетах "Нафтогаза" скопилось больше $3 миллиардов, – Коболев

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз" за предыдущий период (2019 год) принесет рекордно высокую прибыль, на счетах компании в настоящее время находится сумма более $3 млрд, в подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа, были подписаны новые транзитные соглашения", – сказал Коболев в ходе онлайн-дискуссии "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины".

По словам Коболева, эти факторы позволили компании войти в кризисный для мира период хорошо подготовленной, как с точки зрения финансового положения, так и запасов газа.

Как сообщалось, 27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража об условиях транзитного контракта от 2009 года.