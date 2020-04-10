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Все про:Нафтогаз (2112) Коболев (397)

 На счетах "Нафтогаза" скопилось больше $3 миллиардов, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах свыше $3 млрд.

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз" за предыдущий период (2019 год) принесет рекордно высокую прибыль, на счетах компании в настоящее время находится сумма более $3 млрд, в подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа, были подписаны новые транзитные соглашения", – сказал Коболев в ходе онлайн-дискуссии "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины".

По словам Коболева, эти факторы позволили компании войти в кризисный для мира период хорошо подготовленной, как с точки зрения финансового положения, так и запасов газа.

Как сообщалось, 27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража об условиях транзитного контракта от 2009 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188219
 
 
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