 Власти Закарпатья и Волыни запретили жителям выходить из дома на выходные

По словам и.о. главы Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко, граждане не должны выходить из дома с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 утра понедельника, 13 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

"В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме. Службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17 000 гривен нарушителям карантина избежать не удастся", – заявил Гетманенко.

В свою очередь пресс-служба Волынской ОГА также сообщила о введении режима максимального ограничения с 13:00 субботы до 06:00 понедельник.

Жителей Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

На Закарпатье по состоянию на 9:00 пятницы 10 апреля 56 лицам установлен диагноз COVID-19, 5 из которых медицинские работники, 3 человека умерли.

На Волыни зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, в том числе два летальных.

Как сообщалось, ранее Черновицкая ОГА объявила о введении особого режима в области с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля. Буде ограничена работа (функционирование) всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек, жителям рекомендуется не покидать место жительства.