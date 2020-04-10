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Все про:Тарифы на электроэнергию (775) Укрэнерго (466) электроэнергия (683) Оператор рынка (15)

 Цены на электроэнергию в энергосистеме Украины упали до исторического минимума

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в результате торгов на 11 апреля упала до 606,26 грн за МВт-ч, что является наименьшим значением за весь период работы рынка (с 1 июля 2019 года) и на 40% ниже, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

В ходе торгов на 11 апреля объем предложения составил 203,8 тыс. МВт-ч, что в 2,5 раза превышало спрос.

По данным "Оператора рынка", самая высокая средняя цена на 11 апреля составляет 959 грн/МВт-ч (24:00), что соответствует значению предельной ночной цены.

В период утреннего пика цены опустились до 500 грн/МВт-ч и держались такими всн часы, поднявшись в 18:00 до 600 грн за МВт-час. Днем цены находились на уровне до 600 грн за МВт-ч и ниже, чем ночью.

В острове Бурштынской ТЭС средневзвешенная цена упала до 486,98 грн/МВт-ч, что на 59% меньше чем днем ​​ранее.

Как отмечается, до этого наименьшее значение цены на РСН в ОЭС Украины достигалось в результате торгов на 8 декабря – 758 грн за МВт-час. В Острове БуТЕС минимальное значение было достигнуто 29 марта – 422,7 грн/МВт-ч.

Цены на электроэнергию в энергосистеме Украины упали до исторического минимума 01

Цены на электроэнергию в энергосистеме Украины упали до исторического минимума 02

Как сообщалось, ранее НЭК "Укрэнерго" отмечало значительный рост производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), особенно солнечными электростанциями в дневные часы, что создает существенные риски нарушения баланса мощности в энергосистеме.

По данным НЭК, производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях (ВЭС и СЭС) в марте 2020 года выросло до 863 млн кВт-ч, что вдвое превышает показатель марта 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188209
 
 
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Если разогнать всех "эффективных частных собственников" - посредников -паразитов АО,ООО и пр "Рога с копытами" между АЭС ТЭЦ ГЭС и потребителями ,введенных антиконституционным путем(ст13) в 2020г и ввести гос.регулирование в энергетическом и газовом секторе,поставив "альтернативщиков" в равные условия и лишив их дотаций,то цена упадет в 10 раз,наполнится бюджет и не надо будет клянчить деньги у МВФ. А отменив преступные законы 417 и 1565 (Управляйки-ОСББ)-нарушающие 10 статей Конституции Украины,жители многоэтажек вновь станут собственниками своих квартир,а не "корыстувачами",как сейчас и отпадет реальная угроза приватизации"за долги" земли под домом,которую выкупит "добрый дядя" .погасив задолженности,искусственно созданные вводом общих счетчиков на свет,газ,воду,тепло и т.д.И деньги за "коммуналку" вновь будут наполнять гос.бюджет,а не карманы мошенников.
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