 Цены на электроэнергию в энергосистеме Украины упали до исторического минимума

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

В ходе торгов на 11 апреля объем предложения составил 203,8 тыс. МВт-ч, что в 2,5 раза превышало спрос.

По данным "Оператора рынка", самая высокая средняя цена на 11 апреля составляет 959 грн/МВт-ч (24:00), что соответствует значению предельной ночной цены.

В период утреннего пика цены опустились до 500 грн/МВт-ч и держались такими всн часы, поднявшись в 18:00 до 600 грн за МВт-час. Днем цены находились на уровне до 600 грн за МВт-ч и ниже, чем ночью.

В острове Бурштынской ТЭС средневзвешенная цена упала до 486,98 грн/МВт-ч, что на 59% меньше чем днем ​​ранее.

Как отмечается, до этого наименьшее значение цены на РСН в ОЭС Украины достигалось в результате торгов на 8 декабря – 758 грн за МВт-час. В Острове БуТЕС минимальное значение было достигнуто 29 марта – 422,7 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, ранее НЭК "Укрэнерго" отмечало значительный рост производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), особенно солнечными электростанциями в дневные часы, что создает существенные риски нарушения баланса мощности в энергосистеме.

По данным НЭК, производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях (ВЭС и СЭС) в марте 2020 года выросло до 863 млн кВт-ч, что вдвое превышает показатель марта 2019 года.