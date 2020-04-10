 Комитет Рады предложил предоставить Минфину право на сделки с ВВП-облигациями

В частности, Комитет предлагает определить одним из источников для совершения таких сделок, в виде исключения из действующих положений Бюджетного кодекса, госзаимствования сверх объемов, установленных в госбюджете для финансирования его дефицита, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Условия таких сделок определяются Кабинетом министров", – предлагает комитет.

Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%.

При этом с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году оцениваются в $40 млн.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года.

Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%. Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября 2018 года, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше.

Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Однако связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МВФ эти бумаги подорожали и сейчас котируются около 76% от номинала.

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

В проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предлагал Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.