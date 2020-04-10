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 Румыния запретила экспорт пшеницы, кукурузы и сахара из-зи эпидемии

Министр внутренних дел Румынии Марсель Вела объявил о новых мерах по борьбе с эпидемией коронавируса, включая запрет на экспорт злаковых.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Romania TV, передает БизнесЦензор.

Согласно новому указу, на время действия чрезвычайного положения ограничивается экспорт пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, риса, пшеничной муки, соевых бобов, растительного масла и сахара.

Однако другие страны ЕС смогут купить эти товары в Румынии, если смогут доказать, что они им нужны внутри страны и не будут экспортироваться далее.

"В целях безопасности пищевых продуктов приостановлена ​​деятельность по выдаче фитосанитарных сертификатов на экспорт агропродовольственных товаров с учетом этих ограничений", - сказал Вела.

Министр отметил, что нарушителей запрета будут штрафовать, а товар конфискуют.

Также было объявлено, что во время чрезвычайного положения процедуры продажи/покупки контрольных пакетов акций компаний в Национальной энергетической системе прекращаются независимо от формы их собственности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188192
 
 
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