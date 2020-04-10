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Все про:Албания (14) Зеленский (682) Кабмин (4125) гуманитарная помощь (39)

 Кабмин выполнил январский указ Зеленского о выделении помощи Албании на 10 миллионов

Кабинет министров решил выделить Министерству иностранных дел 10 млн грн для предоставления гуманитарной помощи Республике Албания.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №390-р от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, средства выделены в рамках выполнения указа президента Владимира Зеленского №32 от 31 января 2020 года о помощи Албании в преодолении произошедшего в стране землетрясения.

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

В свою очередь Министерству иностранных дел поручено согласовать с соответствующими органами Республики Албания реквизиты банковского счета, на который будут перечислены выделенные средства в иностранной валюте и до 30 мая подать отчет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188191
 
   
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Супер. Осталось выделить помощь Гренландии и Новой Зеландии.
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Ну, як же не допомогти Албанії? Албания для нас - понад усе! А там ще Республіка Чад, Буркіна-Фасе, Гондурас!... Хто там ще нужденний - всім допоможемо.
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"Ауеть! - кричали гости..." так вы 10 лимонов баков Албании, а сами пи*дите, что по штуке гривен пенсам еще нуждается в согласовании ВР? и если не согласуете (что очень может быть!), то пенсам от *ера ушки?
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