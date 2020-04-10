[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.03 29.18
 Власть, Транспорт
  459  0
Материалы по теме:
Все про:авиация (1331) Кабмин (4131) карантин (335) Китай (1300) Минобороны (300) COVID-19 (454) коронавирус (333)

 Кабмин выделил Минобороны 5 миллионов за один рейс военного Ил-76 в Китай

Кабинет министров выделил Министерству обороны 4,9 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для возмещения расходов, связанных с доставкой из Китая медицинских изделий для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №386-р от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Министерству обороны поручено до 30 июня подать отчет об использовании средств Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству финансов и Государственной казначейской службе.

Отметим, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в недавнем интервью Украинской правде рассказывал, что самолет Минобороны Ил-76 совершил один рейс в Китай для поставки средств, необходимых для борьбы с коронавирусом. После этого такие рейсы выполняют коммерческие компании.

По словам Тимошенко, обслуживание самолета Минобороны обходилось слишком дорого, частные компании сейчас выполняют такие рейсы по $150-180 тыс., тогда как один рейс Ил-76 обходился в $250-300 тысяч.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188188
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Евросоюз Кабмин карантин коронавирус НБУ Новости компаний экспорт электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх