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 Регуляторная политика, Аграрный рынок
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Все про:Сингапур (28) экспорт (1680) свинина (88) курятина (111)

 Сингапур разрешил импорт мясных консервов из Украины

Украинские производители термически обработанных продуктов из мяса птицы, свинины и яиц могут получать разрешения для экспорта продукции на рынок Республики Сингапур.

Соответствующее решение приняло Государственное агентство Сингапура по вопросам пищевых продуктов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Любые кризисы приносят также и новые возможности. Доступ украинских товаров на рынок Сингапура поможет нашим предпринимателям наращивать экспорт, несмотря на коронавирусный кризис", – заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что глобальные рынки и цепи поставки товаров в настоящее время трансформируются из-за пандемии, и Украина способна использовать изменения в свою пользу. Прежде всего, раскрывая скрытый потенциал экспорта на рынки стран Азии.

В министерстве отметили, что подробные разъяснения об условиях экспорта в Сингапур можно получить в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188184
 
 
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