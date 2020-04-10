 Сингапур разрешил импорт мясных консервов из Украины

Соответствующее решение приняло Государственное агентство Сингапура по вопросам пищевых продуктов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Любые кризисы приносят также и новые возможности. Доступ украинских товаров на рынок Сингапура поможет нашим предпринимателям наращивать экспорт, несмотря на коронавирусный кризис", – заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что глобальные рынки и цепи поставки товаров в настоящее время трансформируются из-за пандемии, и Украина способна использовать изменения в свою пользу. Прежде всего, раскрывая скрытый потенциал экспорта на рынки стран Азии.

В министерстве отметили, что подробные разъяснения об условиях экспорта в Сингапур можно получить в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.