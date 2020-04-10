 Польский LOT получил разрешение на покупку немецкой авиакомпании Condor

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek Lotniczy, передает БизнесЦензор.

В результате около 5000 сотрудников сохранят свои рабочие места, а парк PGL увеличится более чем на 50 самолетов.

Решение суда спасло перевозчика от банкротства, дело в том, что 15 апреля истекает срок погашения государственного займа в размере 380 млн евро, заключенного с банком KfW. Ранее сообщалось о возможной национализации Condor на ограниченный отрезок времени, поскольку Германия была намерена возобновить процесс продажи авиакомпании, как только нынешний кризис в туристической индустрии утихнет.

"Условия, предложенные польским холдингом, были сочтены более привлекательными, чем предложения двух финансовых инвесторов, которые также подали заявки на эту сделку. Договор купли-продажи был подписан 24 января", - сказано в сообщении.

Авиакомпания Condor находилась под угрозой банкротства из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, что привело к осложнениям с ее приобретением Польской авиационной группой.

Отмечается, что LOT, которая является экономической основой PGL, практически прекратила регулярные рейсы. Lufthansa также приземлила большую часть своих самолетов.

В последние недели Condor был занят возвращением соотечественников в страну. Однако рынок авиаперевозок, особенно в Европе, не имеет хороших перспектив после окончания нынешнего кризиса.

Condor Flugdienst GmbH - авиакомпания, базирующаяся в Кельстербахе недалеко от Франкфурта-на-Майне. Она являются крупнейшей туристической авиакомпанией в Германии. Основным узлом является аэропорт Франкфурта. После банкротства предыдущего владельца - Thomas Cook Group, компания была выставлена ​​на продажу.

В январе 2020 года было объявлено, что она будет передана Польской авиационной группе. Сделку должны завершить к концу апреля.

Флот Condor Flugdienst GmbH состоит из 53 самолетов.