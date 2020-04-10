 "Укрэнерго" закрыло импорт электроэнергии из России и Беларуси с 12 апреля

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

"Аукционный офис в соответствии с Постановлением НКРЭКУ от 8 апреля №766 "О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID -19)", сообщает об ограничении пропускной способности с 12 апреля по 30 апреля по направлениям Россия- Украина и Беларусь-Украина до 0 МВт", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, своим постановлением №766, среди прочего, решила временно приостановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на время карантина.

В свою очередь в пресс-службе "Укрэнерго" сообщали, что во исполнение постановления НКРЭКУ №766 от 8 апреля, импорт электроэнергии из России и Беларуси будет ограничен до нуля с 10 апреля.

В компании пояснили, что в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, корректировать графики ВЭД можно только предварительно – за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций.

"То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него состоится с 10 апреля", – отмечается в сообщении.

Напомним, импорт электроэнергии в Обеъдиненную систему Украины (ОЭС) возможен только из России и Беларуси, его запрета требовал холдинг ДТЭК Рината Ахметова.