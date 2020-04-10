[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.04 29.19
 Транспорт, Макроэкономика
  456  0
Все про:моряки (7) коронавирус (319)

 Около 100 тысяч моряков по всему миру не могут покинуть суда из-за коронавируса

Около 100 000 моряков по всему миру не могут покинуть суда из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Многие из них "вынуждены продлять контракты вместо того, чтобы вернуться к семье и друзьям", заявил представитель профсоюза Verdi Роберт Хенгстер.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Порты по всему миру ввели разнообразные ограничения с целью сдержать распространение инфекции. Среди новых мер - запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Кроме того, приходится заполнять большое количество формуляров о здоровье команды, отмечает капитан контейнеровоза Essen Express Тобиас Камман.

Многие авиакомпании временно прекратили выполнять рейсы, что создало дополнительные препятствия для моряков. Как правило, в месяц около 100 тысяч человек сменяют друг друга на бортах судов, однако в свете пандемии COVID-19 экипажи вынуждены оставаться на борту.

Председатель правления Объединения немецких судоходных компаний Альфред Хартман призвал не распространять разнообразные ограничения на въезд на моряков. На немецких торговых судах к этому моменту не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. Между тем максимально допустимая продолжительность контрактов экипажей судов под флагом ФРГ была увеличена с 12 до 14 месяцев.

Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран группы G20. Составители документа призвали их обратить внимание на проблему и сделать возможным отпуск моряков на берегу при условии соблюдений всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей. Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, подчеркивается в письме.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188166
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки Евросоюз Кабмин карантин Коломойский коронавирус кредит Новости компаний
 
 
 
 
 
 вверх