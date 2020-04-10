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Все про:наблюдательный совет (304) Укрзализныця (2705)

 Набсовет выбрал нового временного главу "Укрзализныци", – СМИ (обновлено)

Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник на рынке, передает БизнесЦензор.

Решение о назначении должен утвердить Кабинет министров.

Иван Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци", возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого, с июня 2018 года, он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 годах Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах – руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что временно исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время.

Напомним, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

Перед этим Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188160
 
 
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Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании.Об этом сообщает Интерфакс-Украина со Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188160

НУ не ДЕБІЛИ ? ПОЇЗДИ ВЖЕ ДЕСЬ МІСЯЦЬ НЕ ХОДЯТЬ, А ВОНИ ВСЕ ТАМ ВЛАДУ ДІЛЯТЬ Набсовет выбрал нового временного главу "Укрзализныци", – СМИ - Цензор.НЕТ 7800
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Самое привычное дело: назначить урода на ОГРОМНЫЙ оклад; через время его убрать и... начинай сначала. Кого только эта бездарная влада не назначала и хитросделанного поляка, и откровенного недотепу, все остались при деньгах (не считаю командировочных).
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