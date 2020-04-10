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Все про:Кабмин (4125) Минздрав (425) назначение (565) Степанов Максим (7)

 Кабмин сменил заместителей главы Минздрава

Кабинет министров уволил четырех заместителей министра здравоохранения, назначив трех новых.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №393-399 от 8 апреля обнародованы на официальном правительственном портале.

В частности, с должностей заместителей министров здравоохранения уволены Дмитрий Луфер, Ирина Шевченко, Дмитрий Коваль и Андрей Семиволос.

В то же время на должность первого заместителя министра назначена Елана Теряева, заместителями министра – Светлана Шаталова и Ирина Микичак.

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Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта назначила Максима Степанова министром здравоохранения, уволив с этой должности Илью Емца.

Максим Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188157
 
 
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