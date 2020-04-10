 Экспорт зерновых превысил 47 миллионов тонн

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 18,15 млн тонн пшеницы, 24,21 млн тонн кукурузы и 4,46 млн тонн ячменя.

По состоянию на 10 апреля текущего года экспортировано также 281,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,68 млн тонн по сравнению с февральским прогнозом – до 57,34 млн тонн за счет показателей по кукурузе.