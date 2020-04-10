[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.04 29.19
 Аграрный рынок
  224  0
Все про:зерно (418) экспорт (1673) зерновые (436)

 Экспорт зерновых превысил 47 миллионов тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 10 апреля 2020 года экспортировала 47,39 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,23 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 18,15 млн тонн пшеницы, 24,21 млн тонн кукурузы и 4,46 млн тонн ячменя.

По состоянию на 10 апреля текущего года экспортировано также 281,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,68 млн тонн по сравнению с февральским прогнозом – до 57,34 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188156
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки Евросоюз Кабмин карантин Коломойский коронавирус кредит Новости компаний
 
 
 
 
 
 вверх