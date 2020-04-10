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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:авто (2292) Укрпочта (400) закупки (1167) Смелянский (70) лизинг (20)

 "Укрпошта" взяла в лизинг 500 автомобилей Fiat за 250 миллионов

АО "Укрпошта" в пятницу, 10 апреля, подписала договор финансового лизинга с банком "ПУМБ" о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти 8,5 млн евро (около 252 млн грн по текущему курсу).

Как сообщает пресс-служба компании, договор подписан по итогам тендера на платформе Prozorro, передает БизнесЦензор.

"Договор подписан на 3 года: такой срок соответствует периоду окупаемости самого проекту и позволяет предприятию распределить финансовую нагрузку по уплате стоимости авто", – отмечается в сообщении.

"Укрпочта" до конца 2020 года планирует запустить передвижные отделения в населенных пунктах 5 областей Украины с количеством жителей до 2 тысяч человек.

"Уже к концу лета мы запустим первые 200 автомобилей, остальные – осенью. Вместе с тем в каждом из этих населенных пунктов будет хотя бы по одной точке присутствия, где начальник отделения или почтальон села будет предоставлять услуги", – отметил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

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Как сообщалось, поставщиком 500 автомобилей для "Укрпошты" в рамках лизингового договора станет ООО "Торговый Дом "Укрлада".

Напомним, ранее глава госкомпании Игорь Смелянский заявлял, что "Укрпошта" планирует расширить действие пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую, Винницкую и Полтавскую области.

По его словам, в тестовой, Черниговской области, эксперимент проходит успешно и мобильные отделения "Укрпошты" доезжают до самых отдаленных сел. Для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн грн.

"Укрпошта" запустила первые передвижные отделения в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.

В августе 2018 года Игорь Смелянский, возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным директором. Новый контракт заключен сроком на три года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188151
 
   
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 Топ комментарии
 
"Укрпошта" взяла в лизинг 500 автомобилей Fiat..

А при чем тут вообще банк ПУМБ? Бабло пилят? Идешь к производителю и договариваешься с ним об отсрочке, лизинге и пр. Зачем промежуточное звено банк? Тем более только что кричали, что Укрпочта имеет миллиардные прибыли...
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Дебилыбля, вы не могли фотку фиата найти?
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ну так и фиаты за 250 миллионов туда ездить не будут
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А чого в них один Фіат виходить 504 тис. грн, хоча в автосалоні Добло Максі коштує 403-480 тис. грн?
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"Укрпошта" взяла в лизинг 500 автомобилей Fiat..

А при чем тут вообще банк ПУМБ? Бабло пилят? Идешь к производителю и договариваешься с ним об отсрочке, лизинге и пр. Зачем промежуточное звено банк? Тем более только что кричали, что Укрпочта имеет миллиардные прибыли...
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Как причем? Этот банк принадлежит Ахметову. И процент для него хороший 6% годовых в евро. А вот депозиты банки принимают под 0.1% годовых.
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именно, изза вируса не ходят автобусьі в села, єто единственная возможность иногда получить пенсию и продуктьі.
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ну так и фиаты за 250 миллионов туда ездить не будут
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Не разумная трата, так как фиаты слишком часто ломаются и кажущаяся дешевизна обернется огромными проблемами в течение эксплуатации, простоями техники и водителей, убытками. Глупо. Себе ведь не купили по Фиату. Или получили, по результатам этой сделки?
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правильно.. недвижимое имущество, растущее в цене - продали - купили, авто, которое через десять лет обесценится, все в шоколаде и премиями!)))
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Fiat-feller in aller teiler, так немцы расшифровывают. Ошибка в каждой запчасти
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Во первых.Фиат не качественные автомобили,во вторых,при чем здесь банк и какой-то торговый дом?
Напрямую нельзя купить,нужно распилить бабосы,кто разрешил такую сделку?Министерства для чего тогда нужны.какую функцию они выполняют,или тоже участвуют в этой схеме?
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лучше бы грамотных людей себе купили
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