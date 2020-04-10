 "Укрпошта" взяла в лизинг 500 автомобилей Fiat за 250 миллионов

Как сообщает пресс-служба компании, договор подписан по итогам тендера на платформе Prozorro, передает БизнесЦензор.
"Договор подписан на 3 года: такой срок соответствует периоду окупаемости самого проекту и позволяет предприятию распределить финансовую нагрузку по уплате стоимости авто", – отмечается в сообщении.
"Укрпочта" до конца 2020 года планирует запустить передвижные отделения в населенных пунктах 5 областей Украины с количеством жителей до 2 тысяч человек.
"Уже к концу лета мы запустим первые 200 автомобилей, остальные – осенью. Вместе с тем в каждом из этих населенных пунктов будет хотя бы по одной точке присутствия, где начальник отделения или почтальон села будет предоставлять услуги", – отметил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.
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Как сообщалось, поставщиком 500 автомобилей для "Укрпошты" в рамках лизингового договора станет ООО "Торговый Дом "Укрлада".
Напомним, ранее глава госкомпании Игорь Смелянский заявлял, что "Укрпошта" планирует расширить действие пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую, Винницкую и Полтавскую области.
По его словам, в тестовой, Черниговской области, эксперимент проходит успешно и мобильные отделения "Укрпошты" доезжают до самых отдаленных сел. Для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн грн.
"Укрпошта" запустила первые передвижные отделения в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.
В августе 2018 года Игорь Смелянский, возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным директором. Новый контракт заключен сроком на три года.
"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.
А при чем тут вообще банк ПУМБ? Бабло пилят? Идешь к производителю и договариваешься с ним об отсрочке, лизинге и пр. Зачем промежуточное звено банк? Тем более только что кричали, что Укрпочта имеет миллиардные прибыли...
Напрямую нельзя купить,нужно распилить бабосы,кто разрешил такую сделку?Министерства для чего тогда нужны.какую функцию они выполняют,или тоже участвуют в этой схеме?