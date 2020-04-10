 НБУ получил документы от Ярославского для покупки банка Пинчука

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", – уточняется в сообщении.

Пресс-служба добавила, что Нацбанк рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов, в соответствии со статьей 34 закона "О банках и банковской деятельности".

"При рассмотрении пакета документов Национальный банк проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств требованиям, установленным в законе "О банках и банковской деятельности" и в положении о лицензировании банков", – пояснила пресс-служба НБУ.

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Как сообщалось, накануне Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежит Пинчуку.

Ранее Ярославский сообщил Национальному банку Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Пинчука, заявила в январе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что полный пакет документов на согласование существенного участия в банке бизнесмен пока не подавал.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,78 млрд грн) банк занимал 21 место среди 76 действующих.