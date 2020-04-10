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Все про:банки (3896) НБУ (4647) Пинчук (143) Ярославский (107)

 НБУ получил документы от Ярославского для покупки банка Пинчука

Национальный банк Украины официально получил от представителей украинского бизнесмена Александра Ярославского пакет документов для согласования покупки 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр", который в настоящее время принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, сообщили в пресс-службе центробанка в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", – уточняется в сообщении.

Пресс-служба добавила, что Нацбанк рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов, в соответствии со статьей 34 закона "О банках и банковской деятельности".

"При рассмотрении пакета документов Национальный банк проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств требованиям, установленным в законе "О банках и банковской деятельности" и в положении о лицензировании банков", – пояснила пресс-служба НБУ.

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Как сообщалось, накануне Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежит Пинчуку.

Ранее Ярославский сообщил Национальному банку Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Пинчука, заявила в январе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что полный пакет документов на согласование существенного участия в банке бизнесмен пока не подавал.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,78 млрд грн) банк занимал 21 место среди 76 действующих.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188148
 
 
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