 Евросоюз подчеркивает важность приятия "антиКоломойского" закона, – посол

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"И, конечно, завершение принятия законодательства по урегулированию банковского сектора. Это лакмусовая бумажка, во многих отношениях. В сердце этого есть один вопрос. Если я не ошибаюсь, $15 млрд из денег украинских налогоплательщиков были направлены в последние годи на урегулирование банковского сектора для залатывания дыр в банковском секторе. Хочется быть уверенным, что эта ситуация не появится больше никогда, и будет принят закон об урегулировании банковского сектора. Но также кто-то может спросить, если такое количество денег налогоплательщиков было направлено в банковский сектор, не хочет ли правительство, Центральный банк требовать возвращения этих исчезнувших в банках денег, дипломатически высказываясь", - сказал он.

Маасикас также отметил, что от принятия этого закона зависит передача 500 млн евро для государственного бюджета Украины в соответствии с программой макрофинансовой помощи в виде займа с низкими процентами.

"И в этом плане связанный с МВФ, и даже более связанный с Украиной, украинским обществом, закон об урегулировании банковского сектора является жизненно важной проверкой", - пояснил дипломат.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.