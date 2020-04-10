 На Закарпатье половина потребителей не оплатила услугу доставки газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Закарпатгаза" сообщает БизнесЦензор.

"То, что значительное количество людей практически круглосуточно находится дома, существенно увеличилась нагрузка на всю инфраструктуру. Плата за услуги по доставке газа, наоборот, снижается. На сегодня задолженность имеет 220 тысяч домохозяйств Закарпатья", - говорится в сообщении.

Из-за резкого снижения оплат компания испытывает дефицит средств для выполнения всех работ по обеспечению бесперебойной доставки газа. Если потребители-должники не начнут платить за услугу распределения, средств на финансирование необходимых работ не будет.

"С одной стороны, понятно, что в стране - крайне напряженная ситуация. Многие люди находятся в неизвестности. Поэтому мы поддерживаем решение Верховной Рады по невзысканию пени и штрафов с потребителей за просрочку оплат. К сожалению, некоторые потребители восприняли это как возможность не платить за коммунальные услуги вообще даже при финансовой состоятельности. Но люди должны осознать, что за оказанную услугу нужно платить, как и за любую другую выполненную на заказ работу или приобретенный в магазине товар", - отмечает коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

Компания сообщает, что средства за распределение - единственный источник доходов "Закарпатгаза". Из них финансируется деятельность АДС, работники которой дежурят круглосуточно и ликвидируют аварийные ситуации, ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, которые поддерживают необходимое давление в сетях. Часть расходов предприятия - обслуживание спецтранспорта и его заправка топливом, приобретение необходимых материалов, зарплата работникам, налоги.

"Ответственное отношение всех потребителей к вопросу оплат является гарантией стабильного газоснабжения и работы системы в целом. А это значит - тепло, возможность приготовить пищу на газовой плите и горячая вода в каждом доме ", - добавила Соколова.

Оплатить доставку газа можно онлайн, не выходя из дома. Для этого существует много сервисов: личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот "7104ua" в Viber, мобильное приложение 104Mobile и др. Счета для оплаты услуг доставки можно загрузить в личном кабинете и в вайбери.