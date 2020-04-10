 Комитет Рады не успеет подготовить "антиКоломойский" закон к понедельнику, – Гетманцев

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект", – сказал Гетманцев перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп в пятницу.

Он подчеркнул, что комитет намерен работать быстро, и не будет затягивать подготовку законопроекта ко второму чтению, однако при этом не будет нарушать регламент работы Рады.

"Будем работать в более быстром темпе, не будем затягивать ни минуты. Не будем рассматривать от поправки к поправке. Будем каким-то образом группировать, но при этом я хочу чтобы вы поняли: мы не будем нарушать регламент", – отметил Гетманцев.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.