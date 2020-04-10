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 Социальная политика
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Все про:Всемирный Банк (304) Министерство социальной политики (368)

 Всемирный Банк выделит Украине $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения

Украина получит дополнительные средства от Всемирного Банка в размере $150 млн, сообщает Министерство социальной политики Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики сообщает БизнесЦензор.

"В частности, $50 млн - для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 млн для улучшения уровня социальной защиты в целом. Об этом на встрече в Киеве договорились представители Правительства и Всемирного Банка", - говорится в сообщении.

Уже в мае Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188114
 
 
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У нас походу самые уязвимые слои населения ето чиновники и олигофрены. Иначе не понятно почему самым бедным кто получал до 2000грн добавляют по 50-100гривень к пенсии а тем кто получает 15000 добавляют по 5000грн к пенсии
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тут сказано "уязвимых", а не нищих! А кто у нас самые беззащитные?...
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Ни в коем случае ! Только на личные счета беззпщитных минуя ОП и министров.Зеленский с Ермаком всё ******* а Венядикая с портянкой всё прикроет она же юрррист с дипломом
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Це мабуть слої коломойского та ахмета....
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50 лимонов на 35 мил.бедного населения -чуть больше бакса каждому..... Всемирный Банк выделит Украине $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения - Цензор.НЕТ 5728
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