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 Хмельницкая АЭС подключила энергоблок №1 после продления срока эксплуатации

Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после продления срока эксплуатации, сообщает НАЭК "Энергоатом".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома" сообщает БизнесЦензор.

"10 апреля 2020 года в 01:26 после продления срока эксплуатации и восстановления турбогенератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. Ведется нагрузка реакторной установки до номинальной мощности в соответствии с графиком", - сообщает "Энергоатом".

При переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

25 июля 2019 года НАЭК "Энергоатом" получил лицензию на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №1 Хмельницкой АЭС после того, как 18 июля 2019 года Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования утвердила Заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС и установила дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока - 13 декабря 2028 года.

Проектный срок эксплуатации энергоблока №1 ХАЭС закончился 13 декабря 2018 года. Для проведения комплекса работ по продлению срока эксплуатации энергоблок был выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР).

Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС, при условии подтверждения уровня их безопасности регулирующим органом, является признанной в мире практикой и позволяет сохранить существующий уровень энергогенерации в Украине.

По данным МАГАТЭ из 449 атомных энергоблоков, которые эксплуатируются в мире, 267 энергоблоков работают более 30 лет.

"Опыт продления сроков эксплуатации трех энергоблоков Ривненской АЭС, двух Южно-Украинской АЭС и четырех энергоблоков Запорожской АЭС подтверждает тот факт, что реакторы украинских АЭС имеют для этого достаточный запас прочности", - сообщает "Энергоатом".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3188096
 
 
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