 МВФ увеличил объем помощи странам из-за коронавируса до $100 миллиардов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

МВФ отметил, что пандемия коронавируса уносит жизни людей, причиняет большой ущерб странам-членам организации, что приводит к нарушениям в мировой экономической и финансовой системе. Глава организации Кристалина Георгиева отметила, что из разных государств поступает "беспрецедентное" число заявок на помощь со стороны МВФ.

О планах выделить дополнительную помощь ранее сообщалось в совместной статье Кристалины Георгиевой и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, которая была опубликована в газете The Telegraph. Общий кредитный потенциал МВФ — $1 трлн, указывалось в статье.

Кристалина Георгиева ранее также сообщила, что МВФ прогнозирует в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 худший экономический спад со времен Великой депрессии. С уменьшением доходов столкнутся более 170 стран, отметила она.