 В Днепропетровской области уменьшился уровень оплаты за доставку газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Днепропетровскгаз" сообщает БизнесЦензор.

"При этом, бесперебойная работа АО "Днепропетровскгаз" сейчас важна как никогда, ведь большинство жителей региона находятся дома и круглосуточно пользуются голубым топливом. Работники компании делают все возможное, чтобы обеспечить безаварийное газоснабжение и надеются на понимание и поддержку потребителей", - сообщает компания.

Несмотря на карантин, аварийная служба и ремонтные бригады продолжают работать в режиме 24/7. Газовики выезжают на вызовы, локализуют утечки газа, чинят газопроводы, контролируют давление в сетях. Специалисты Центров обслуживания клиентов предоставляют услуги клиентам дистанционно.

Чтобы помочь потребителям пережить карантин, АО "Днепропетровскгаз" не будет начислять штрафные санкции за просрочку оплаты. Также компания ввела мораторий на отключение газоснабжения, кроме случаев аварийных ситуаций и несанкционированного вмешательства. Между тем, специалисты АО "Днепропетровскгаз" просят не накапливать долги во время карантина и своевременно рассчитываться за доставку газа, ведь эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков.

Проверить состояние лицевого счета и оплатить доставку газа дистанционно можно с помощью удобных онлайн-сервисов, таких как: Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 Mobile (для Android) и 104 Mobile Light (для iOS), а также вайбер-бот 7104ua. Скачать счета для оплаты услуг по доставке потребители АО "Днепропетровскгаз" могут в Личном кабинете на сайте 104.ua и в viber-бот.

Недавно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua можно автоматически. Для этого достаточно позвонить с мобильного в контакт-центр по телефону 067 00 90 104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). После этого логин и пароль для входа в Личный кабинет пришлют в смс-сообщении