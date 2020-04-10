 План ООН по борьбе с коронавирусом собрал около $400 миллионов

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

О запуске этого плана, целью которого является сбор средств в объеме двух млрд долларов на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 "в самых уязвимых странах мира", Гуттериш объявил на своей странице в Twitter 25 марта.

Назвав уже собранную сумму пожертвований, глава всемирной организации напомнил, что миссии ООН продолжают работу по борьбе с коронавирусом по ряду направлений, например предоставляют медицинское оборудование нуждающимся в нем странам, а также содействуют миссиям гуманитарной помощи и поддерживают отдельные государства в области планирования мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Гутерриш призвал страны-члены Совета Безопасности ООН проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом. "Сигнал единства и решимости имел бы большое значение в нынешней неспокойной ситуации", - сказал он. При этом генсек ООН назвал меры по противодействию распространению коронавируса "борьбой поколения". По словам дипломата, роль Совета Безопасности ООН в этой борьбе очень важна, поскольку этот орган может способствовать смягчению последствий пандемии COVID-19 для "мира и безопасности".

В то же время Антониу Гутерриш отметил, что воодушевлен поддержкой, которую получил его призыв к прекращению огня по всему миру на фоне пандемии COVID-19. "От Южной Америки до Африки и от Ближнего Востока до Азии мы наблюдаем, как конфликтующие стороны предпринимают некоторые первоначальные шаги для борьбы с пандемией и прекращения насилия", - отметил он.

С другой стороны, генсек ООН признал и то, что некоторые конфликты в условиях пандемии даже усугубились, и призвал в этой связи соблюдать осторожность.

Прошедшее в ночь на 10 апреля заседание Совета Безопасности ООН по коронавирусу стало первым совещанием этого органа, посвященным пандемии. Оно проходило в режиме видеоконференции. Как отмечает информагентство AFP, заседание состоялось во многом благодаря инициативе Германии, которая является непостоянным членом Совбеза ООН.