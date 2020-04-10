 Золото подорожало до максимума с конца 2012 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала в четверг новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса. В заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла отмечалось, что ФРС пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса.

"Рынок наводнен деньгами центральных банков по всему миру, что в это крайне неопределенное время взвинчивает цены на золото", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует MarketWatch.

Июньские контракты на золото на Comex подорожали на 3,6% - до $1744,6 за унцию, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. С начала текущей недели драгметалл прибавил в цене более 5%.

Котировки майских контрактов на серебро увеличились на 4,5% - до 15,895 за унцию. На этой неделе оно подорожало на 8,7%.

Цена платины с поставкой в июле повысилась на 2,2% и достигла $749,6 за унцию, июньские контракты на палладий подорожали на 0,5% - до $2105 за унцию.

Между тем индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,56%.

В пятницу, в преддверии Пасхи, большинство бирж в западных странах работать не будут.