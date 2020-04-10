 Украина увеличила экспорт кокса в 2,6 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период увеличился на 25,7% - до $836 тыс.

При этом экспорт осуществлялся в Словакию (86,02% поставок в денежном выражении) и Польшу (13,98%).

Украина в первом квартале 2020 года импортировала 35,402 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 87,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В денежном выражении импорт снизился на 90,2% - до $8,491 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (65,25% поставок в денежном выражении), Польши (19,53%) и Венгрии (11,75%).

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 43,6% по сравнению с 2018 годом - до 14,421 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 59,8% - до $2,715 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Беларусь (23,78% поставок в денежном выражении), Молдову (19,48%) и Румынию (17,67).

Украина в прошлом году импортировала 876,938 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 4,4% больше по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении импорт возрос на 4,6% - до $263,429 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (77% поставок в денежном выражении), Польши (12,28%) и Колумбии (4,46%).

Вследствие военных действий на востоке Украины ряд шахт и коксохимзаводов оказался на территориях, временно не подконтрольных Украине.