 Крупнейший украинский производитель цветов уничтожит большую часть роз из-за падения спроса

Об этом сообщил коммерческий директор "Аскания-Флора" Виктор Федоренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с карантинными мероприятиями резко упал спрос на цветы. Наш рынок сбыта более чем на 90% сосредоточен в Украине, а сейчас он уменьшился до минимума, в несколько раз сократились отгрузки роз. За 20 лет работы предприятия мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Большая часть готовой продукции, к сожалению, будет уничтожена", – сказал коммерческий директор предприятия.

По словам Федоренко, актуальным сегодня является вопрос о сохранении роз как культуры, так как поддерживать работу теплиц в надлежащем состоянии затратно.

"Мы не знаем, сколько сможем продержаться в таких условиях. Это зависит от того, как долго продлится карантин. Сегодня мы стараемся уменьшить затраты, но выключение освещения и снижение температуры очень негативно повлияет на культуру. Трудно сказать, сможем ли мы ее восстановить", – отметил топ-менеджер.

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По данным на сайте компании, "Аскания-Флора" – крупнейший производитель роз в Украине и один из ведущих производителей в Европе. В тепличном комплексе "Аскания-Флора" работает более 600 человек.

Группа "Аскания" объединяет 12 компаний. Среди направлений деятельности – импорт, производство и дистрибуция продуктов питания, переработка и экспорт меда (5 видов, около 30 SKU), логистические услуги, поставка электроэнергии, производство стрелкового оружия, услуги охраны и обучения сотрудников служб безопасности частных и государственных структур, сельское хозяйство (выращивание роз).