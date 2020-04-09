 Украина может столкнутся с дефицитом кормов для домашних животных, – ЕБА

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации, передает БизнесЦензор.

"Следовательно, более 11 млн домашних животных будут лишены доступа к современным высококачественным рационам. Это особенно актуально, ведь высокий процент домашних животных требует ежедневного употребления специализированных ветеринарных кормов (речь идет, например, о животных, имеющих определенные болезни), которые пока что отсутствуют в ассортименте отечественных производителей. Поэтому единственный выход для таких животных – это импортные корма", – сказано в сообщении.

В ЕБА пояснили, что до недавнего времени в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортируется или производится в Украине). Однако принятый в 2017 году закон "О безопасности и гигиене кормов" ввел новую систему регистрации кормовых добавок, а не готовых кормов. Поэтому пока готовые корма могут производиться или ввозиться в Украину только с использованием добавок, зарегистрированных в Государственном реестре кормовых добавок (который пока не создан).

"Поэтому на сегодня имеем ситуацию: эквивалентность европейской системы регистрации кормовых добавок украинской системе отсутствует. Это приводит к остановке поставок импортных кормов из ЕС и потере существенных поступлений в государственный бюджет", - сказано в сообщении.

Кроме того, проблема заключается еще и в том, что ведущие производители готовых кормов выводят на рынок новые продукты. Однако ни один из них теперь не может попасть к украинскому потребителю, поскольку нет механизма регистрации.

Если вопрос не будет решен, может сложиться ситуация, когда импорт готовых кормов в Украину будет полностью прекращен. Поскольку старые рецептуры будут сняты с производства, а новые, широко доступны потребителям в Европе, не смогут быть ввезены в Украину.

"Поэтому Европейская бизнес-ассоциация обращается к премьер-министру и Представительству ЕС в Украине с просьбой посодействовать в решении данной ситуации. Сейчас важно разблокировать процедуру упрощенной регистрации кормовых добавок, чтобы Украина была наравне с другими цивилизованными европейскими странами в этом вопросе", – подчеркнули в ЕБА.