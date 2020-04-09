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 Кабмин может ввести комендантский час в трех областях, – мэр Ивано-Франковска

Кабинет министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходных.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"Проинформировали, что в трех областях – Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", – сказал Марцинкив.

Напомним, председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук уже объявлял комендантский час на минувших выходных, что привело к очередям за продуктами и скоплению людей на улицах перед началом его действия.

Гражданам рекомендовали воздержаться от выхода на улицу с 13:00 4 апреля до 6:00 понедельника, 6 апреля

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187991
 
 
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