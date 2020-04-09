 Фонд гарантирования за время карантина выплатил вкладчикам банков 12 миллионов

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

В марте, а именно с 18 марта 2020 по 31 марта 2020 года, вкладчики получили совокупно 9,3 млн грн, что составляет 38% от суммы выплат гарантированного возмещения за март (24,4 млн грн). В апреле вкладчики получили средства на общую сумму 2,7 млн грн по состоянию на 6 апреля 2020 года.

"Фонд гарантирования во время карантина работает в обычном режиме, но дистанционно. Введение карантина в Украине не мешает осуществлять гарантированное возмещение средств вкладчикам с помощью автоматизированной системы выплат. Вкладчики могут обращаться к банков-агентов Фонда и получать гарантированные суммы", - отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.

По количеству осуществленных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков с начала карантина лидирует Киев - 23%. Второе место по этому показателю делят Донецкая и Харьковская области - по 11% в каждой, на третьем месте Львовская область - 9%. На Днепропетровскую область приходится 7% выплат, Херсонскую - 6%, Одесскую и Киевскую - по 5%, Ривненскую, Николаевскую и Луганскую - по 4%, Тернопольскую и Полтавскую - по 2%, Черновицкую, Черкасскую, Сумскую, Кировоградскую и Винницкую - по 1%.

Фонд гарантирования вкладов при общенационального карантина продолжает выполнять все возложенные на него законом функции. Для получения гарантированного возмещения средств по вкладам в банках, которые ликвидируются, вкладчик должен обратиться в один из 11 банков-агентов Фонда.