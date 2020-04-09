 Экспорт металлолома упал с начала года на 42%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой 9 апредя, в денежном выражении экспорт металлолома снизился на 46,1% – до $2,944 млн.

В январе экспортировано 2,865 тыс. тонн лома, в феврале – 8,014 тыс. тонн, в марте – 493 тонны.

При этом в январе-марте текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 79,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,028 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 52,7% – до $3,646 млн.

Ввоз металлолома за указанный период осуществлялся в основном из Турции (67,13% поставок в денежном выражении), РФ (29,16%) и Кореи (2,58%); экспорт – в Турцию (77,25%), Нидерланды (10,70%) и Германию (8,01%).

Кроме того, метпредприятия Украины в январе-марте 2020 года импортировали из РФ 557 тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 – горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $167 тыс., тогда как в январе-марте 2019 года не импортировали из РФ и не экспортировали данную продукцию.

Как сообщалось, Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом – до 42,182 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в девять раз – до $11,781 млн. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом - до 49,934 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 6,4% – до $34,254 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и Нидерландов (2,23%). Экспорт – в основном в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и Германию (5,37%).

Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом – до 327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% - до $105,646 млн. При этом страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% – до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% – до $36,588 млн.

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом – до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $121,298 млн; импорт в натуральном выражении – на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до $25,611 млн.