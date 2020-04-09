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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:законопроект (879) Коломойский (1111) Приватбанк (1129)

 У большинства из 16 тысяч поправок у "антиКоломойскому" законопроекту схожее оформление, – депутат

Большинство из рекордного количества поданных депутатами поправок к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы" имеют схожее оформление.

Как передает БизнесЦензор, об этом первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Обратил внимание на то, насколько похоже оформление поправок у разных коллег, даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок. Я, конечно, верю в то, что могут быть такие совпадения, но так чтобы и оформление (оно не регламентируется), и шрифты, и структура изложения.... магия синхронизации, не менее", – написал Железняк.

Депутат также опубликовал начало документов с поданными поправками от депутатов, которые внесли их больше всего.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону 

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомом "антиКоломойскому" законопроекту.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов:

  • Антон Поляков (внефракционный, был исключен из "Слуги народа") — 6033;
  • Виктор Бондарь (сопредседатель группы "За будущее") — 1911;
  • Дмитрий Чорный ("Слуга народа") — 1781;
  • Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") — 1689;
  • Олег Дунда (Слуга народа) — 1656;
  • Сергей Демченко (Слуга народа) — 1463;
  • Александр Дубинский (Слуга народа) — 1199.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187984
 
 
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