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 Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти, – Reuters

Саудовская Аравия и Россия договорились о существенном сокращении добычи нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК, передает БизнесЦензор.

По словам высокопоставленного источника из РФ, страны урегулировали основные противоречия, согласовав новую сделку о сокращении добычи.

Оба источника сообщили, что группа ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи в объеме до 20 миллионов баррелей в сутки.

Как сообщалось, 9 апреля проходит. встреча стран ОПЕК+ в формате видеоконференции

Напомним, в начале марта Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.

Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187978
 
 
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Таки багаті саудити пожаліли ніщіх "роССіян"?
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Шо там Бисмарк говорил про договоры с парашей?
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Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти

Врядли: любая договоренность РФ с саудитами бессмысленна без сокращений добычи в Штатах. Тем более, что требуемое суммарное сокращение - 20 млн бар/сутки.
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Що значить бессмислєна, а до цього вони хіба зі штатами домовлялись? Ціни бустануть полюбе.
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#Россия и #саудиты сократят добычу нефти. Россия на 2 млн, судиты на 4 млн

В Москве радуются. Но месяц назад Россия отказалась сокращать добычу на 0,3 млн. 😩

Арабы нагнули Москву в 6 раз ‼ Сокращать #арабы будут от нынешнего уровня. Т.е. сокрят в 3 раза меньше чем нарастили

И я поставит в 36,12 в низ и сейчас нефть ниже 32 , хахаха
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Да найми ты наконец фактчекера. Так договорились, что нефть и акции нефтевиков просели на 6% вниз.
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