 Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК, передает БизнесЦензор.
По словам высокопоставленного источника из РФ, страны урегулировали основные противоречия, согласовав новую сделку о сокращении добычи.
Оба источника сообщили, что группа ОПЕК+ и другие производители обсудят сокращение добычи в объеме до 20 миллионов баррелей в сутки.
Как сообщалось, 9 апреля проходит. встреча стран ОПЕК+ в формате видеоконференции
Напомним, в начале марта Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.
В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.
Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.
Врядли: любая договоренность РФ с саудитами бессмысленна без сокращений добычи в Штатах. Тем более, что требуемое суммарное сокращение - 20 млн бар/сутки.
В Москве радуются. Но месяц назад Россия отказалась сокращать добычу на 0,3 млн. 😩
Арабы нагнули Москву в 6 раз ‼ Сокращать #арабы будут от нынешнего уровня. Т.е. сокрят в 3 раза меньше чем нарастили
И я поставит в 36,12 в низ и сейчас нефть ниже 32 , хахаха