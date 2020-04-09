 Жители Запорожской области оплатили только 73% услуг по доставке газа

Об этом сообщает пресс-служба АО "Запорожгаз", передает БизнесЦензор.

"В то же время, во время карантина, когда большинство клиентов находится дома, возрастает значение бесперебойности работы критической инфраструктуры – газовых сетей", – подчеркивается в сообщении.

Так, несмотря на карантин, больше 150 специалистов АО "Запорожгаз" работают, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа для клиентов.

При этом на время карантина компания приостановила начисление штрафных санкций за несвоевременную оплату услуг. Потребителям, имеющим задолженность за услуги, также не будут отключать газ. Таким образом, компания делает все возможное, чтобы помочь потребителям в эти времена, но призывает потребителей оплачивать счета.

"Оплатить счета можно дистанционно с помощью таких онлайн сервисов: "Личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложения для Android та iOS, а также вайбер-бот. Мы экстренно разработали экспресс-регистрацию: потребителю сгенерируют "Личный кабинет" во время звонка в контакт-центр", – пояснил коммерческий директор "Запорожгаза" Антон Кий.

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В компании напоминают, что ее работники 24 часа в сутки и 7 дней в неделю выезжают на вызовы, ликвидируют утечки газа, ремонтируют газопроводы, обслуживают газорегуляторные пункты, которые снижают и поддерживают необходимое давление в сетях. Единственное, что изменилось в работе службы – услуги потребителям предоставляются дистанционно. Работники АО "Запорожгаз" прилагают все усилия, чтобы в доме каждого потребителя был газ.

"В свою очередь в АО "Запорожгаз" призывают потребителей вовремя оплачивать доставку газа Для обеспечения стабильной работы компании и выплаты заработной платы ее работникам нужны средства. Скачать счета для оплаты услуг в "личных кабинетах" можно на сайте 104.ua и в viber чат боте 7104ua", – подчеркивается в сообщении.