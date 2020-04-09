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 Рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" создает риски для энергосистемы, – "Укрэнерго"

Производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) на ветровых и солнечных электростанциях (ВЭС и СЭС) в марте 2020 года выросло до 863 млн кВт-ч, что вдвое превышает показатель марта 2019 года.

По подсчетам НЭК "Укрэнерго", в результате по итогам марта объемы производства ВЭС и СЭС составили 37% генерации на тепловых электростанциях (ТЭС) и 11% на атомных (АЭС), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Эта тенденция усиливается уменьшением потребления, которое вызвано сезонным потеплением и карантином", – отмечается в сообщении.

В целом, по итогам 2020 года "Укрэнерго" прогнозирует увеличение генерации ВИЭ почти вдвое – до 10,28 млрд кВт-ч, что будет эквивалентно 12,8% генерации на АЭС и до 24,4% на ТЭС.

"В таких условиях генерация ВЭС и СЭС, учитывая ее низкую прогнозируемость, создает существенные риски нарушения баланса мощности в энергосистеме", – подчеркивают в "Укрэнерго".

В НЭК напомнили, что установленная мощность ВЭС и СЭС в 2019 году увеличилась в 2,7 раза и достигла показателя 4,7 ГВт. По состоянию на начало апреля 2020 году она уже увеличилась до 5,2 ГВт.

"Этот объем, больше того, который энергосистема Украины сегодня может принять без серьезных отклонений в работе. Ведь максимально в рабочий день ОЭС Украины может принять не более 4,7 ГВт установленной мощности ВИЭ, а для субботы/воскресенья и праздничных дней максимальный объем вообще снижается до 3,5 ГВт. При этом, оба показателя могут снижаться в зависимости от колебаний электропотребления", – отмечается в сообщении.

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Согласно прогнозу "Укрэнерго", до конца 2020 года установленная мощность ВИЭ может увеличиться еще в полтора раза – до 7,4 ГВт, что требует срочных мер по повышению гибкости энергосистемы.

Компания напоминает, что государство обязалось выкупать у производителей из ВИЭ всю произведенную ими электроэнергию независимо от того, можно ли будет ее потребить. При этом ВИЭ освобождены от ответственности за небалансы и получают полную компенсацию недополученной прибыли в случае возможных ограничений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187968
 
 
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