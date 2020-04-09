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 Нацбанк прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без программы МВФ

Национальный банк Украины прогнозирует жесткий макроэкономический сценарий без заключения новой программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, в том числе с точки зрения падения ВВП.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП. Благодаря реформам предыдущих лет украинская экономика более сбалансирована и подготовлена ​​к кризису. Кроме этого, мы не так зависим от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кризис удешевил для Украины импорт энергоносителей, а спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизится незначительно.

В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими в том числе и с точки зрения падения ВВП.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187967
 
 
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