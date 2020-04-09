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Все про:страхование (280) страховые компании (63)

 Украинские страховые компании увеличили сбор платежей с физлиц до 21 миллиарда в год

Страховые компании Украины по итогам 2019 года получили от физических лиц страховых платежей на сумму 21,63 млрд грн, что на 17,4%, или на 3,2 млрд грн, больше, чем за 2018 год.

Об этом сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным регулятора, по итогам 2019 года в ТОП-10 наиболее востребованных населением Украины страховых услуг вошли:

  • страхование жизни – 4,49 млрд грн (+20,8%);
  • обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – 4,3 млрд грн (+11,9%);
  • страхование наземного транспорта (КАСКО) – 4,28 млрд грн (+18,9%);
  • медицинское страхование – 1,62 млрд грн (+24,3%);
  • страхование от несчастных случаев – 1,39 млрд грн (+9,3%);
  • страхование в системе "Зеленая карта" – 1,32 млрд грн (+36,5%);
  • страхование имущества – 1,214 млн грн (+8,5%);
  • страхование туристов – 1,19 млрд грн (+52,1%);
  • страхование на случай болезни – 595 млн грн (+37,7%);
  • страхование финансовых рисков – 436 млн грн (+20,4%).

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По словам Залетова рост страховых услуг населению в отличие от предыдущих лет связан не с курсовыми разницами, а, прежде всего, с ростом спроса на страхование у граждан.

Так, например, в 2019 году количество застрахованных по программам страхования жизни увеличилось на 52,4%, по страхования туристов на 49,3%, по системе "Зеленая карта" – на 50,3%, по страхованию наземного транспорта (КАСКО) – на 67,2%, добровольного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств – на 39,9%.

Он также сообщил, что за 2019 год страховые компании осуществили страховых выплат населению на 6,62 млрд грн, что на 11,9%, или на 705 млн грн больше, чем в 2018 году.

Основная часть страховых выплат населению осуществлена по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – 2,03 млрд грн (+19,2%), страхования наземного транспорта (КАСКО) – 1,95 млрд грн (+12,4), медицинского страхования (непрерывное страхование здоровья) – 1,16 млрд грн (+14,1%) и страхования жизни – 576 млн гр (–18,3%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187963
 
 
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