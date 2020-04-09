 В США за неделю работу потеряли еще 6,6 миллиона человек

Об этом говорится в отчете министерства труда США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,87 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,65 млн.

Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращения до 5,25 млн, MarketWatch – до 6 млн, Financial Times – до 5,5 млн, The Wall Street Journal – до 5 млн.

Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране выросло на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

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При этом в ряде штатов все еще занимаются сбором заявок на пособия. Многие уволенные американцы не смогли обратиться за пособиями, поскольку в некоторых штатах государственные структуры перегружены, а ведомственные сайты не работают из-за наплыва обращений.

По количеству поданных заявок лидирует Калифорния – свыше 2,5 млн за последние три недели. Также высокие показатели в Джорджии, Мичигане и Нью-Йорке.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило до 7,46 млн по сравнению с 3,06 млн на предыдущей неделе. Это рекордный показатель.

Безработица в США в марте подскочила до 4,4% – максимума более чем за 2,5 года. Последние данные о числе заявок указывают на то, что в апреле безработица подскочит выше 10%, полагают аналитики.