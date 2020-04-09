[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.04 29.09
 Макроэкономика
  323  2
Все про:инфляция (294) цены (1314) Госстат (901)

 Госстат зафиксировал скачок инфляции в марте на 0,8%

Потребительские цены в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, с начала года инфляция составила 0,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Базовая инфляция в марте, по сравнению с февралем, составила 1,3%, после дефляции в январе-феврале. В итоге с начала года базовая инфляция составила 1%.

В то же время в годовом измерении рост цен по итогам марта замедлился до 2,3% с 2,4% в феврале и 3,2% по итогам января.

В первом квартале рост цен в годовом измерении составил 2,6%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 5,2%) подорожали гречневая крупа. На 3,9-1,2% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину.

В то же время на 12,3% подешевели яйца, на 2,2-0,2% – мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана, сыры.

Читайте также: Кабмин повысил прогноз инфляции в Украине до 11,6%

Одежда и обувь подорожали на 12,8%, в том числе обувь – на 13,6%, одежда – на 12,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды, отопления на 5,2%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.

Повышение цен на транспорт на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и автомобилей на 4%. В то же время на 1,7% подешевели топливо и масла.

В сфере связи цены выросли на 0,6%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 17,4%.

Как сообщалось, по данным Госстата, в феврале потребительские цены  по сравнению с предидущим месяцем снизились на 0,3%, с начала года дефляция составила 0,1%. В годовом измерении рост цен по итогам февраля замедлился до 2,4% с 3,2% по итогам января.

Рост потребительских цен в январе 2020 года составил 0,2% после дефляции на 0,2% в декабре 2019 года. В то же время в годовом измерении рост цен по итогам января замедлился до 3,2% с 4,1% итогам 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187955
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да... неожиданно! Никогда такого не было - и вот, снова!
 показать весь комментарий
 
 
когда доллар дешевел
у бизнеса были старые закупки
доллар подорожал сразу закупили ,,,свежие товары,,,
картофель подорожал на 10 грн
2 грн - на благотворительность
,,,слава бизнесмену ,,,
а реально они никогда не отдавали свою
прибыль моё есть моё
возьму у нас дополнительно и отдам на благотворительность
20% ,,слава благотворительности,,,
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение банки Евросоюз Кабмин карантин коронавирус нефть Новости компаний
 
 
 
 
 
 вверх