 Госстат зафиксировал скачок инфляции в марте на 0,8%

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Базовая инфляция в марте, по сравнению с февралем, составила 1,3%, после дефляции в январе-феврале. В итоге с начала года базовая инфляция составила 1%.

В то же время в годовом измерении рост цен по итогам марта замедлился до 2,3% с 2,4% в феврале и 3,2% по итогам января.

В первом квартале рост цен в годовом измерении составил 2,6%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 5,2%) подорожали гречневая крупа. На 3,9-1,2% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину.

В то же время на 12,3% подешевели яйца, на 2,2-0,2% – мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана, сыры.

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Одежда и обувь подорожали на 12,8%, в том числе обувь – на 13,6%, одежда – на 12,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды, отопления на 5,2%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.

Повышение цен на транспорт на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и автомобилей на 4%. В то же время на 1,7% подешевели топливо и масла.

В сфере связи цены выросли на 0,6%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 17,4%.

Как сообщалось, по данным Госстата, в феврале потребительские цены по сравнению с предидущим месяцем снизились на 0,3%, с начала года дефляция составила 0,1%. В годовом измерении рост цен по итогам февраля замедлился до 2,4% с 3,2% по итогам января.

Рост потребительских цен в январе 2020 года составил 0,2% после дефляции на 0,2% в декабре 2019 года. В то же время в годовом измерении рост цен по итогам января замедлился до 3,2% с 4,1% итогам 2019 года.