 Кабмин разрешил лицам на самоизоляции обращаться за медицинской помощью

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №262 от 8 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены очередные изменения в постановление №211 от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно внесенным изменениям, "лицо, находящееся на самоизоляции, имеет право обращаться за получением медицинской помощи". Ранее постановлением разрешалось лицам, пребывающим на самоизоляции, обращаться за экстренной помощью только в неотложных состояниях.

Как сообщалось, с 6 апреля Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Им запрещено покидать место жительства. В качестве исключения разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха. Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.