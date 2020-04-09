 ФРС объявила о новых программах кредитования для помощи экономике на $2,3 триллиона

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса.

ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования "Main Street Lending Fund" в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС.

В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.