 Кабмин готовит две программы для поддержки малого бизнеса, – Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского по итогам встречи с руководством правительства и НБУ, передает БизнесЦензор.

"Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой крупной финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору", – отметил Зеленский.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов", – добавил президент.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что инструментом быстрой помощи станет переформатирование программы "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена ​​на рефинансирование существующих кредитов.

Шмыгаль уточнил, что вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Премьер добавил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации. Правительство надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время.

Как отмечается в сообщении, обе программы будут предусматривать условие сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

По словам главы правительства, дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

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Как сообщалось, ранее в НБУ анонсировали, что государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9" будет распространена на тот бизнес, который уже имеет кредиты. Ожидается, что это позволит уменьшить долговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также даст доступ к пополнению оборотных средств.

Напомним, в рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 2 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

В марте Кабинет министров расширил функционал программы и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться.