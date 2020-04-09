 Строительство дорог создаст 150 тысяч из анонсированных Зеленским миллионов рабочих мест, – "Укравтодор"

Об этом на брифинге заявил глава "Укравтодор" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Если мы говорим о всем проекте финансирования в размере 75 млрд грн, мы говорим примерно о 150 000 рабочих местах, созданных в нашей отрасли и непосредственно в смежных. Средняя зарплата – около 16 500 грн", – сказал Кубраков.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский призвал разработать программу создания миллионов рабочих мест для вернувшихся в Украину трудовых мигрантов, в том числе на строительстве дорог и инфраструктурных объектов.

"Предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест. Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы "Большое строительство". Тысячи километров дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места", – заявил Зеленский.

Ранее пресс-служба главы государства по итогам совещания у президента сообщила, что Кабинет министров уже разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – процитировала пресс-служба президента премьер-министра Дениса Шмыгаля.