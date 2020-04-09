 ВВП Украины в этом году может уменьшится на 3,5%, – Всемирный банк

Об этом говорится в новом прогнозе Всемирного банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В случае, если кризис здравоохранения (вызванный коронавирусом) будет преодолен до второго полугодия и будет прогресс в направлении главных реформ, экономика (Украины) Уменьшится на 3,5% в 2020 году", - говорится в прогнозе.

Уровень инфляции в 2020 году может вырасти до 8,9%.

По данным Всемирного банка, пандемия коронавируса ударит этого года по экономике Украины в трех направлениях.

Во-первых, упадут денежные доходы и потребление из-за внезапных ограничительных мер в рамках карантина, в том числе в связи с прекращением работы сферы услуг и транспорта.

Во-вторых, падение поступлений денег от заробитчан из-за снижения экономической активности в Польше и других странах ЕС.

В-третьих, падение мировых цен на сырье, что повлияет на экспорт Украины.

В то же время, во Всемирном банке прогнозируют, что в 2021 году ВВП страны может уже вырасти на 3%, а в 2022 году - на 4% в случае продолжения необходимых реформ, борьбы с коррупцией и сохранение макроэкономической стабильности.