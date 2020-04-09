 ЕС планирует признать украинскую систему сертификации семян

Об этом со ссылкой на текст предложения Еврокомиссии от 7 апреля сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор.
"УКАБ приветствует принятие решения Европейской Комиссии о направлении предложений по признанию эквивалентной систему сертификации семян в Украине требованиям ЕС. Решение от 7 апреля 2020 было опубликовано на официальном сайте Европейской Комиссии (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the council)", - сказано в сообщении.
В данном документе указано, что по результатам проведения Еврокомиссией экспертизы законодательства, в Украине действуют нормы, обеспечивающие тот же уровень и порядок экспертизы семян, идентификации, его маркировки и контроля, как и в ЕС.
В решении отмечается:
- целесообразность признания украинских семян и разрешение на обращение на территории ЕС;
- стимулирование торговли между Украиной и ЕС семенами;
- чеерз инвестирование европейских семенных компаний в выращивание семян в Украине диверсифицируются производственные мощности по всей Европе, что уменьшит риски производства в одной климатической зоне;
- признание эквивалентной систему сертификации будет способствовать поддержке постоянных поставок высококачественных семян в ЕС.