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Все про:сертификат (58) Евросоюз (2141)

 ЕС планирует признать украинскую систему сертификации семян

Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС признать украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

Об этом со ссылкой на текст предложения Еврокомиссии от 7 апреля сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор.

"УКАБ приветствует принятие решения Европейской Комиссии о направлении предложений по признанию эквивалентной систему сертификации семян в Украине требованиям ЕС. Решение от 7 апреля 2020 было опубликовано на официальном сайте Европейской Комиссии (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the council)", - сказано в сообщении.

В данном документе указано, что по результатам проведения Еврокомиссией экспертизы законодательства, в Украине действуют нормы, обеспечивающие тот же уровень и порядок экспертизы семян, идентификации, его маркировки и контроля, как и в ЕС.

В решении отмечается:

  • целесообразность признания украинских семян и разрешение на обращение на территории ЕС;
  • стимулирование торговли между Украиной и ЕС семенами;
  • чеерз инвестирование европейских семенных компаний в выращивание семян в Украине диверсифицируются производственные мощности по всей Европе, что уменьшит риски производства в одной климатической зоне;
  • признание эквивалентной систему сертификации будет способствовать поддержке постоянных поставок высококачественных семян в ЕС.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3187935
 
 
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